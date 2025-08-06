MSI представила видеокарты для профессионалов RTX 5080 и 5070 Ti EXPERT

MSI представила видеокарты RTX 5080 16G EXPERT и RTX 5070 Ti 16G EXPERT — новые модели профессиональной серии.

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Новинка на базе архитектуры NVIDIA Blackwell ориентированы на создателей контента, разработчиков, специалистов по ИИ и других продвинутых пользователей, которым важны стабильность и производительность.

Обе новинки оснащены 16 ГБ памяти и поддерживают DLSS 4, трассировку лучей и ускоренные ИИ-вычисления. Представители MSI заявляют, что они обеспечивают высокую скорость рендеринга, стабильную многозадачность и надежную работу под нагрузкой.

Визуально карты выделяются алюминиевым корпусом в чёрно-золотом исполнении с геометрическим узором и аккуратными серебристыми акцентами.

Внутри — фирменная система охлаждения FLOW FROZR 2 с двумя вентиляторами (в том числе STORMFORCE FAN), паровой камерой и пассивным радиатором из алюминиевого сплава.

RTX 5080 EXPERT позиционируется как флагман для самых требовательных задач. RTX 5070 Ti EXPERT — более доступная альтернатива с тем же объёмом памяти и схожим дизайном.