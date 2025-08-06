SanDisk выпустила один из самых емких SSD в истории объемом 256 ТБ

SanDisk представила один из самых ёмких SSD в истории — накопитель объёмом 256 ТБ. Устройство выполнено в формате U.2 и ориентировано на облачные дата-центры, ИИ-инфраструктуру и корпоративные задачи, где важна максимальная плотность хранения.

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Новинка построена на новой платформе UltraQLC, использующей 3D QLC-память BiCS8 с плотностью 2 Тбит, а также фирменный многоканальный контроллер и прошивку SanDisk.

В отличие от традиционных SSD, в этом накопителе применяется технология Direct Write QLC — запись происходит напрямую в ячейки QLC, без использования кэша pseudo-SLC.

Это снижает задержки, делает записи устойчивыми к потере питания, но может сказаться на скорости — ведь QLC медленнее SLC.

Для компенсации этого, SanDisk использует Dynamic Frequency Scaling и функции по управлению износом памяти. Также заявлена система Data Retention, снижающая частоту переработки ячеек на 33%.

Модель на 256 ТБ поступит в продажу в I половине 2026 года вместе с 128 ТБ версией. Цены пока не раскрыты.