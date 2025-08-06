AOC представила самый быстрый 1440p OLED-монитор с частотой 500 Гц

AOC представила AGON Pro AG276QKD2 — самый быстрый 1440p-монитор на рынке. Новинка получила 26,5-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением 2560 × 1440 и частотой обновления 500 Гц.

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Это один из первых мониторов с такой высокой частотой в паре с OLED-экраном, ведь большинство моделей на 500 Гц до сих пор используют TN или IPS-матрицы.

Панель произведена Samsung и уже встречалась в Samsung Odyssey OLED G6 и некоторых решениях от Gigabyte и Philips.

У дисплея отличное цветовое покрытие: 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 98% AdobeRGB, а также поддержка DisplayHDR 500 True Black и контрастность 1 500 000:1. Яркость — до 1000 нит в пике.

Монитор получил регулировку по высоте, наклону и повороту, встроенные 5-ваттные динамики, а также порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-A. USB-C отсутствует. Поддерживаются Adaptive-Sync, FreeSync, функции защиты от выгорания и фирменное ПО G-Menu.

Цены и сроки начала продаж пока не объявлены, но ожидается, что AG276QKD2 займет премиум-нишу среди QHD-мониторов.