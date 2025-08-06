Intel выпустит процессор с двумя BLLC — общий кеш превысит 200 МБ

Intel добавила в свою дорожную карту новый процессор с двумя модулями BLLC (Big Last Level Cache) — собственной версией 3D V-Cache.

© Ferra.ru

Ранее в конструкции предусматривался только один BLLC и объём кеша не превышал 140 МБ. Теперь этот показатель может превысить 200 МБ, хотя точные параметры пока не подтверждены.

Информация появилась одновременно с утечками по планам AMD, что вызвало ажиотаж на профильных форумах.

По данным Chiphell, AMD намеренно раскрыла информацию о своём процессоре с двойным X3D-кешем до выхода Intel Nova Lake, релиз которого ожидается не раньше конца 2026 года. Новый чип AMD будет основан на архитектуре Zen5, где технология X3D уже используется.

При этом разработчики из проекта Hydra считают, что основная проблема для AMD заключалась не в стоимости, а в потенциальных рисках снижения производительности из-за асимметрии кеша.

Однако растущие требования со стороны ИИ и LLM-систем делают увеличение кеша логичным шагом. Пока ни один из вариантов — ни от AMD, ни от Intel — официально не представлен.