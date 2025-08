Бюджетную RX 580 8 ГБ сравнили с GTX 1660S 6 ГБ на последних драйверах

На YouTube-канале NJ Tech узнали, как раскрываются в Full HD видеокарты RX 580 и GTX 1660 Super.

© Ferra.ru

Игровой компьютер включал процессор Ryzen 5 7600X, матплату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, систему охлаждения MSI Coreliquid S360, NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарту Sapphire RX 580 8GB GDDR5 Pulse/ZOTAC GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 TWIN FAN, драйверы Nvidia 566.36/Nvidia 580.88.

Alan Wake 2 запускалась с низким пресетом, FSR 2 Native Scale. Средняя производительность здесь составляла 13 к/с (580) и 33 к/с (1660S).

В игре Cyberpunk 2077 с графикой Medium удалось в среднем получить 46 к/с (580) и 62 к/с (1660S).

Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась на настройках графики Balanced. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с (580) и 65 к/с (1660S).

Counter-Strike 2 шла с пресетом Low, FSR Disabled. Средний FPS в ней находился на уровне 261 к/с (580) и 357 к/с (1660S).

Elden Ring Nightreign запускалась с пресетом Maximum, FPS Unlocked. В среднем здесь производительность находилась в районе 42 к/с (580) и 58 к/с (1660S).

© NJ Tech

В игре Ghost of Tsushima с пресетом Medium в среднем удалось получить 55 к/с (580) и 60 к/с (1660S).

GTA 5 Enhanced Edition шла с графикой Very High. Средняя частота кадров здесь составляла 81 к/с (580) и 127 к/с (1660S).

Marvel Rivals тестировалась на настройках графики Low. Средний FPS в ней равнялся 43 к/с (580) и 64 к/с (1660S).

The Last of Us Part 2 Remastered запускалась с низким пресетом. Средняя производительность находилась в этой игре в районе 58 к/с (580) и 70 к/с (1660S).

Игра PUBG Battlegrounds шла с пресетом Medium, 100% Resolution. Частота кадров в среднем здесь равнялась 121 к/с (580) и 145 к/с (1660S).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с настройками графики Medium, текстурами Ultra, TAA High. В среднем удалось получить в этой игре 62 к/с (580) и 73 к/с (1660S).

Вывод

В среднем разница между RX 580 и GTX 1660 Super составила 33% (76 к/с и 101 к/с соответственно).