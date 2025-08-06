EA поделилась деталями режима Ultimate Team в EA Sports FC 26

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В финальном видео авторы поделились новыми деталями игры и рассказали о главных нововведениях Ultimate Team, самого популярного режима во франшизе.

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Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.