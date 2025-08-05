Disco Elysium вышла на Android

Ролевая игра Disco Elysium стала доступна на операционной системе Android — теперь релиз, выигравший четыре премии The Game Awards 2019, могут пройти пользователи мобильных устройств.

Для этого разработчики специально адаптировали игру под вертикальный формат. При этом локации можно осматривать в режиме 360-градусного обзора для наилучшего погружения.

Видео доступно на YouTube-канале Disco Elysium. Права на видео принадлежат ZA/UM.

Disco Elysium доступна в магазине Google Play. Сюжет в этой версии игры разделён на главы — первые четыре уровня доступны бесплатно, а полноценная версия обойдётся в $ 9,99.