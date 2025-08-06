Assassin’s Creed Mirage и еще семь игр добавят в подписку Game Pass в августе

Microsoft представила очередное пополнение библиотеки игр, доступных владельцам подписки Xbox Game Pass. В ближайшие две недели пользователи смогут бесплатно опробовать восемь релизов.

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Самый известный — Assassin’s Creed Mirage — с 7 августа станет доступен на версиях подписки Ultimate и PC Game Pass. А уже сегодня подписчики могут оценить инди-платформер с элементами выживания Rain World.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине августа 2025 года:

15 августа из подписки пропадут три игры — Anthem, Farming Simulator 22 и Persona 3 Reload.