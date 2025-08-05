Разработчик System Shock 2 позволил геймерам увидеть свой сфинктер

Ветеран игровой индустрии и художник Нейт Уэллс в недавнем подкасте студии Nightdive Studios поделился необычной историей создания культовой игры System Shock 2. Он рассказал, что для текстур органических структур инопланетной сущности «Множество» (The Many) был использован крайне нестандартный источник — видеозапись колоноскопии. На откровение разработчика обратила внимание редакция издания PC Gamer.

По словам Уэллса, во время работы над уровнями, захваченными живой биомассой, ему нужно было создать «двери-сфинктеры» — органические проходы, которые бы открывались перед игроком. В поисках подходящих материалов художник просматривал различные медицинские изображения, включая эндоскопические снимки.

Узнав об этом, продюсер игры Джош Рэндалл предложил Уэллсу запись собственной колоноскопии. Художник воспользовался предложением: он взял стоп-кадр из видео, на котором был запечатлен толстый кишечник Рэндалла, обработал его в графическом редакторе и использовал в качестве базовой текстуры для тех самых дверей-сфинктеров.

Эта история долгое время циркулировала в фанатском сообществе как слух, но теперь получила официальное подтверждение. Таким образом, игравшие в оригинальную System Shock 2 геймеры невольно оказались наблюдателями фрагмента кишечника продюсера проекта.

Стоит отметить, что в недавнем ремастере игры от Nightdive Studios все графические ассеты были созданы заново, поэтому уникальная текстура из медицинского видео в обновленной версии уже не используется.