Какие фишки PowerToys должны стать стандартными в Windows 11

Утилита PowerToys популярна среди пользователей Windows 11. Некоторые ее функции работают так гладко, что можно легко забыть, что они не являются частью стандартного функционала операционной системы. Портал makeuseof.com рассказал, почему Microsoft стоит внедрить некоторые инструменты в Windows на перманентной основе.

PowerToys Run

Встроенный поиск Windows раздражает, пожалуй, всех. Он медленный, пропускает очевидные результаты и отдает приоритет поисковым запросам в Сети, а не файлам, находящимся на компьютере. PowerToys Run — быстрый лончер, который может найти приложения, папки и системные настройки моментально. И это — не говоря уже о сторонних плагинах, которые, к примеру, могут позволить совершать поиск по истории браузера прямо в меню «Пуск».

FancyZones

Windows Snap позволяет быстро размещать окна открытых приложений в сетки с помощью клавиши Win и стрелок клавиатуры, но что насчет настройки их внешнего вида? FancyZones —утилита, которая позволяет создавать персональные сетки и настраивать их для того, чтобы повысить продуктивность работы за компьютером. Например, программисты, которые пользуются широкими мониторами, могут разместить окна в три колонны: редактор кода по центру, документация слева, терминал — справа. Причем между различными схемами сеток можно переключаться в реальном времени при помощи горячих клавиш.

File Locksmith

Нередко бывает такое, что Windows не позволяет удалить какой-либо файл, потому что он используется «другим приложением» — но при этом система не говорит, каким. Инструмент File Locksmith исправляет этот недостаток: он помогает понять, какая программа задействует файл, всего одним кликом мыши. И в том же окне программу можно остановить, чтобы удалить файл.

Text Extractor

Инструмент для скриншотов Windows 11 может делать не только снимки экрана, но и изымать текст с изображений. Правда, процесс проходит в несколько шагов и не всегда вырезает текст точно, особенно если он маленький или написан необычным шрифтом. Text Extractor в PowerToys — быстрая, более надежная альтернатива. Но автоматическое вырезание текста пока поддерживается только для английского языка.

Always on Top

При работе с несколькими приложениями одновременно пользователям нередко нужно закрепить какое-то одно, чтобы оно всегда оставалось поверх остальных. Windows по умолчанию не предлагает быстрого способа сделать это — и здесь поможет Always on Top. По нажатию горячих клавиш закрепленное окно будет окружено цветной рамкой, так что вы не запутаетесь. Инструмент не всегда работает идеально, но для повседневной работы он более чем пригодится.

Color Picker

Color Picker позволяет идентифицировать цвет в любой точке экрана или окне, будь то приложение, картинка, значок или сайт. Инструмент поддерживает форматы HEX, RGB, HSL и CMYK. Помимо этого, у него есть встроенный зум, чтобы можно было выбрать конкретный пиксель изображения, и автоматически скопировать его цветовой код в буфер обмена.