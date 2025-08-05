Вышел трейлер открытой беты Battlefield 6

Компания Electronic Arts в преддверии старта открытого бета-тестирования своей грядущей игры Battlefield 6 выпустила новый трейлер.

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В ролике аудитории напоминают сроки проведения онлайн-ивента.

Все желающие на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут присоединиться к публичному тесту многопользовательского шутера с 9 по 10 и с 14 по 17 августа.

Предзагрузка уже доступна - необходимые файлы весят от 33 до 39 ГБ в зависимости от платформы.

Релиз проекта запланирован на 10 октября.