Почему успех Microsoft на PlayStation — признак будущего тренда?
Для приверженцев консольных войн настали тяжелые времена: 6 из 10 самых продаваемых игр на PlayStation во втором квартале 2025 были… Изданы Microsoft. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему этот успех Microsoft может стать признаком глобального тренда.
Можно ли назвать происходящее победой Microsoft, которая зацементирует за компанией статус лучшего стороннего издателя в индустрии? Или это победа Sony, чья PlayStation вынудила соперника по рынку выпускать некогда эксклюзивные игры на PS5? Истина где-то посередине — это хорошие новости для обеих компаний.
Идеальная модель индустрии проста. Каждый держатель платформы хочет продавать эксклюзивные игры на собственных устройствах, т.к. там удельная прибыль выше. Но если это почему-то невозможно, то следующий лучший вариант — либо продавать свои игры на чьей-то чужой платформе, либо продавать чужие игры на собственной.
Microsoft совсем не отказалась бы от мира, в котором Xbox доминирует на рынке игровых консолей, но такого мира нет в реальности. Даже если бы рыночная доля Xbox была гораздо выше, чем сейчас, сдвиг издателя в сторону продажи своих игр на других платформах был фактически гарантирован в тот момент, когда менеджеры подписали бумаги по покупке Activision Blizzard. А Sony и не против — PlayStation нужны отличные игры, и не важно, кто издает их и где они появились первыми.
Логику, которая привела Microsoft к этому решению, можно отследить к сравнительно провальным коммерческим показателям Xbox на фоне PlayStation и Switch. В этом решении нет ничего аномального. Оно является частью более обширного тренда на мультиплатформенные релизы, который также актуален и для Sony. Просто обстоятельства распорядились так, что Microsoft пришла к очевидному выводу первой. База пользователей Xbox меньше, чем у PS5, но она по-прежнему составляет 30 с чем-то миллионов человек, до которых попросту не доходят продукты Sony.
В данной ситуации любой издатель должен подсчитать, что для него важнее: потенциальные продажи игры на платформе конкурента или ее потенциальная ценность в качестве эксклюзива на собственной платформе. У этого уравнения много переменных, но ключевые достаточно понятны. Есть ли на «родной» платформе потенциал для роста аудитории? Какой объем новой аудитории может привлечь эксклюзив, и сможет ли он продать пользователям консоль? Какую угрозу представляет платформа конкурента?
Результат уравнения же варьируется в зависимости от того, какую игру рассматривать. По крайней мере, если говорить о тайтлах Sony, коммерческая польза от охвата нового рынка определенно перевешивает потенциал эксклюзива к продажам самой PlayStation. Тем более что Microsoft не особо представляет какую-либо угрозу устройствам Sony в большинстве регионов.
Издатели и держатели платформ пытаются найти возможности для роста везде, и это не очень нравится «консольным воинам». На форумах и социальных сетях разгорелся локальный скандал, когда Sony опубликовала вакансию директора по коммерческой стратегии PlayStation Studios на других площадках. А именно, Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo и смартфонах. Описание должности было достаточно размытым, но его хватило, чтобы вновь разжечь слухи о выходе игр Sony на Xbox и Switch. И люди, которые еще совсем недавно отмечали выход игр Microsoft на PS5, начали злиться по диаметрально противоположной причине.
Даже если вакансия не означает, что Sony и впрямь собирается выпускать свои крупные эксклюзивы на Xbox, всем понятно, в каком направлении дует ветер. Конечно, Sony не приходится сталкиваться с тем же давлением, что Microsoft, но корпорации тоже нужно наращивать аудиторию, чтобы поддерживать бизнес в добром здравии.
Немаловажен и тот фактор, что нынешние консоли почти не падают в цене на протяжении своего жизненного цикла. А это значит, что геймеры не могут, как раньше, покупать другие консоли задешево ближе к концу их поддержки, чтобы нагнать упущенные эксклюзивы. Сегодня это гораздо более дорогостоящее и менее популярное предложение; завлечь владельцев Xbox на PlayStation тяжело. Так почему бы не заработать денег, продав им хотя бы часть продуктовой линейки эксклюзивных игр?
Каталог PlayStation обширен, и старые игры отлично подходят для портирования на другие системы — они могут и подобрать неплохую прибыль спустя много лет после релиза, и стать солидной рекламой для платформы или собственной франшизы. Например, не сложно представить, что Ghost of Tsushima может выйти на Xbox и Switch 2 перед релизом Ghost of Yotei на PS5. Конечно, в данном конкретном случае момент уже упущен, но что-то подобное вполне может стать реальностью в будущем.
Nintendo немного выбивается из общего ряда, потому что консоли компании обычно продают игры, а не наоборот. Но соперничество Sony и Microsoft однозначно будет смягчено созависимостью. Они нужны друг другу и как крупные издатели, и как ключевые держатели платформ, на которых можно выпускать игры.