Почему успех Microsoft на PlayStation — признак будущего тренда?

Для приверженцев консольных войн настали тяжелые времена: 6 из 10 самых продаваемых игр на PlayStation во втором квартале 2025 были… Изданы Microsoft. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему этот успех Microsoft может стать признаком глобального тренда.

© Sony

Можно ли назвать происходящее победой Microsoft, которая зацементирует за компанией статус лучшего стороннего издателя в индустрии? Или это победа Sony, чья PlayStation вынудила соперника по рынку выпускать некогда эксклюзивные игры на PS5? Истина где-то посередине — это хорошие новости для обеих компаний.

Идеальная модель индустрии проста. Каждый держатель платформы хочет продавать эксклюзивные игры на собственных устройствах, т.к. там удельная прибыль выше. Но если это почему-то невозможно, то следующий лучший вариант — либо продавать свои игры на чьей-то чужой платформе, либо продавать чужие игры на собственной.

Microsoft совсем не отказалась бы от мира, в котором Xbox доминирует на рынке игровых консолей, но такого мира нет в реальности. Даже если бы рыночная доля Xbox была гораздо выше, чем сейчас, сдвиг издателя в сторону продажи своих игр на других платформах был фактически гарантирован в тот момент, когда менеджеры подписали бумаги по покупке Activision Blizzard. А Sony и не против — PlayStation нужны отличные игры, и не важно, кто издает их и где они появились первыми.

Логику, которая привела Microsoft к этому решению, можно отследить к сравнительно провальным коммерческим показателям Xbox на фоне PlayStation и Switch. В этом решении нет ничего аномального. Оно является частью более обширного тренда на мультиплатформенные релизы, который также актуален и для Sony. Просто обстоятельства распорядились так, что Microsoft пришла к очевидному выводу первой. База пользователей Xbox меньше, чем у PS5, но она по-прежнему составляет 30 с чем-то миллионов человек, до которых попросту не доходят продукты Sony.

В данной ситуации любой издатель должен подсчитать, что для него важнее: потенциальные продажи игры на платформе конкурента или ее потенциальная ценность в качестве эксклюзива на собственной платформе. У этого уравнения много переменных, но ключевые достаточно понятны. Есть ли на «родной» платформе потенциал для роста аудитории? Какой объем новой аудитории может привлечь эксклюзив, и сможет ли он продать пользователям консоль? Какую угрозу представляет платформа конкурента?

Результат уравнения же варьируется в зависимости от того, какую игру рассматривать. По крайней мере, если говорить о тайтлах Sony, коммерческая польза от охвата нового рынка определенно перевешивает потенциал эксклюзива к продажам самой PlayStation. Тем более что Microsoft не особо представляет какую-либо угрозу устройствам Sony в большинстве регионов.

Издатели и держатели платформ пытаются найти возможности для роста везде, и это не очень нравится «консольным воинам». На форумах и социальных сетях разгорелся локальный скандал, когда Sony опубликовала вакансию директора по коммерческой стратегии PlayStation Studios на других площадках. А именно, Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo и смартфонах. Описание должности было достаточно размытым, но его хватило, чтобы вновь разжечь слухи о выходе игр Sony на Xbox и Switch. И люди, которые еще совсем недавно отмечали выход игр Microsoft на PS5, начали злиться по диаметрально противоположной причине.

Даже если вакансия не означает, что Sony и впрямь собирается выпускать свои крупные эксклюзивы на Xbox, всем понятно, в каком направлении дует ветер. Конечно, Sony не приходится сталкиваться с тем же давлением, что Microsoft, но корпорации тоже нужно наращивать аудиторию, чтобы поддерживать бизнес в добром здравии.

Немаловажен и тот фактор, что нынешние консоли почти не падают в цене на протяжении своего жизненного цикла. А это значит, что геймеры не могут, как раньше, покупать другие консоли задешево ближе к концу их поддержки, чтобы нагнать упущенные эксклюзивы. Сегодня это гораздо более дорогостоящее и менее популярное предложение; завлечь владельцев Xbox на PlayStation тяжело. Так почему бы не заработать денег, продав им хотя бы часть продуктовой линейки эксклюзивных игр?

Каталог PlayStation обширен, и старые игры отлично подходят для портирования на другие системы — они могут и подобрать неплохую прибыль спустя много лет после релиза, и стать солидной рекламой для платформы или собственной франшизы. Например, не сложно представить, что Ghost of Tsushima может выйти на Xbox и Switch 2 перед релизом Ghost of Yotei на PS5. Конечно, в данном конкретном случае момент уже упущен, но что-то подобное вполне может стать реальностью в будущем.

Nintendo немного выбивается из общего ряда, потому что консоли компании обычно продают игры, а не наоборот. Но соперничество Sony и Microsoft однозначно будет смягчено созависимостью. Они нужны друг другу и как крупные издатели, и как ключевые держатели платформ, на которых можно выпускать игры.