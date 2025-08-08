Как подготовить ПК к чистой установке Windows 11

Если вы собираетесь провести чистую установку Windows 11, то правильная подготовка к процедуре способна сэкономить вам много времени и нервов. Портал makeuseof.com рассказал, как подготовиться к переустановке Windows, чтобы ничего не пропустить.

© Unsplash

Создайте резервные копии данных

Пожалуй, самая важная часть чистой установки ОС. При форматировании ПК вы потеряете все содержимое основного накопителя, поэтому стоит заранее позаботиться о резервных копиях важных файлов.

Папки документов. Рабочие файлы, резюме и любые другие бумаги.

Рабочие файлы, резюме и любые другие бумаги. Картинки и видео. Семейные фотографии, скриншоты, видео и другие медиа.

Семейные фотографии, скриншоты, видео и другие медиа. Файлы на рабочем столе . Если вы часто пользуетесь рабочим столом как временным хранилищем, то там тоже наверняка будет что-то ценное.

. Если вы часто пользуетесь рабочим столом как временным хранилищем, то там тоже наверняка будет что-то ценное. Папка загрузок . Проверьте, что вы скачивали, и сохраните важные установщики, PDF и другие файлы.

. Проверьте, что вы скачивали, и сохраните важные установщики, PDF и другие файлы. Данные браузера . Chrome, Edge и Firefox могут синхронизировать информацию аккаунта, но только если вы включили эту функцию.

. Chrome, Edge и Firefox могут синхронизировать информацию аккаунта, но только если вы включили эту функцию. Данные приложений. Сохраненные игры, профили настроек для программ, лицензионные ключи.

Для создания резервных копий подойдут разные методы. Так, если вы уже пользуетесь Windows 11 и просто хотите провести чистую переустановку, можно воспользоваться встроенной утилитой для резервного копирования. Есть инструменты и от сторонних разработчиков, вроде Acronis True Image или EaseUS Todo Backup. Наконец, никто не мешает вам просто скопировать необходимые файлы вручную и сохранить их либо на физическом накопителе, вроде флэшки или внешнего жесткого диска, либо на облачном хранилище.

Запишите критически важную информацию

Ключи восстановления зашифрованных дисков . Если вы ранее устанавливали Windows 11 начисто с помощью аккаунта Microsoft, то система могла автоматически включить шифрование дисков. Проверьте это в параметрах и при необходимости запишите ключи восстановления.

. Если вы ранее устанавливали Windows 11 начисто с помощью аккаунта Microsoft, то система могла автоматически включить шифрование дисков. Проверьте это в параметрах и при необходимости запишите ключи восстановления. Ключи продуктов и лицензий на приложения . Хотя Windows 11 по умолчанию повторно активируется на том же железе, другим программам может понадобиться ручная активация. Например, антивирусам или Office.

. Хотя Windows 11 по умолчанию повторно активируется на том же железе, другим программам может понадобиться ручная активация. Например, антивирусам или Office. Установленные приложения. Перед тем, как форматировать систему, неплохо было бы создать список программ, которые установлены на ПК. Так вы хотя бы будете знать, что вам нужно переустановить.

Подготовьте инсталляцию

Под инсталляцией подразумевается флэшка, на которую предварительно загружены установочные файлы для Windows 11. Она необходима для чистой установки, т.к. вы будете полностью форматировать систему.

Подготовить инсталляцию можно двумя способами. Первый — встроенная утилита Media Creation Tool, которая автоматически загружает свежую версию Windows 11. Вторая — Rufus, утилита от стороннего разработчика, которая предлагает больше опций и контроля над процессом установки.

Также не забудьте скачать важные драйверы — например, актуальный драйвер для видеокарты и сетевого адаптера. Наконец, в последнюю очередь можно позаботиться о программах: веб-браузере, антивирусе, бытовых приложениях и т.д.

Последние шаги перед началом переустановки