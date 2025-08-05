Steam анонсировал прекращение поддержки macOS 2020 года

Компания Valve объявила о прекращении поддержки игрового клиента Steam для компьютеров Apple под управлением macOS 11 Big Sur. Начиная с 15 октября 2025 года, пользователи этой операционной системы не смогут запускать платформу и приобретенные через нее игры. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Как пояснили в Valve, причиной стали технические ограничения. Ключевые функции Steam зависят от встроенной версии браузера Google Chrome (Chromium), которая больше не совместима со старыми версиями macOS. Кроме того, будущие обновления клиента потребуют функций и систем безопасности, присутствующих только в macOS 12 и более новых версиях.

Для пользователей это означает полную потерю доступа к клиенту и своей библиотеке игр на устройствах с macOS 11. Единственным решением для продолжения использования сервиса станет обновление операционной системы. При этом macOS 11 является относительно новой ОС – она вышла в конце 2020 года.

Valve также настоятельно рекомендовала пользователям обновиться из соображений безопасности. Компания напомнила, что Apple прекратила выпуск обновлений безопасности для macOS Big Sur еще в 2023 году. Это делает компьютеры под ее управлением уязвимыми для нового вредоносного ПО, которое может привести к сбоям в работе, падению производительности и краже учетных данных, включая аккаунт Steam.

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