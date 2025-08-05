Для Battlefield 6 на ПК необходима функция Secure Boot

4 августа началась предзагрузка открытой беты Battlefield 6. Вместе с этим игроки обнаружили, что для запуска шутера потребуется включение Secure Boot — функция безопасности в Windows, которая обеспечивает загрузку только доверенного программного обеспечения в ОС.

© Чемпионат.com

Как оказалось, далеко не у всех опция была включена по умолчанию — об этом многие геймеры рассказали в обсуждениях беты BF 6 в Steam. Для её включения необходимо перейти в настройки BIOS своей материнской платы, что стало для многих геймеров непосильной задачей.

Тем временем в Electronic Arts уже отреагировали на критику и опубликовали полноценную инструкцию, как включить функцию Secure Boot на ПК. Для этого необходимо перейти в настройки BIOS, включить режим UEFI, после чего переключить режимы опции со Standard до Custom и обратно — многим пользователям помог именно этот способ. При этом на WIndows 11 функция включена по умолчанию, что можно проверить в информации о системе — она называется «Состояние безопасной загрузки».

В Electronic Arts также объяснили, почему Secure Boot необходима для Battlefield 6. Разработчики заявили, что это связано с борьбой против нечестных игроков, с которой также поможет новый античит EA Javelin Anticheat. Его создавали с нуля и руководствовались самыми современными способами противодействия читам на уровня ядра и другим программам, дающим преимущества перед другими игроками.

Открытая бета Battlefield 6 стартует 7 августа в 11:00 мск. Стать участником раннего доступа тестирования можно с помощью просмотра стримов в этот день — достаточно привязать свой аккаунт Twitch и наблюдать за трансляцией 30 минут.