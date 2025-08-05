Фестиваль российских игр «Реактор» в Москве посетили более 20 тысяч человек

2-3 августа на территории ВДНХ в Москве состоялся фестиваль игровой индустрии «Реактор». Ивент в музее «АТОМ» посетили более 20 тыс. человек.

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Фестиваль ещё раз показал: игры сегодня — это не просто форма развлечения, а важная часть современной культуры, мышления и коммуникации. Музей «АТОМ» — пространство, где технологии, наука, искусство и история встречаются и взаимодействуют. Мы говорим с новым поколением на одном языке — и в этом наша сила как просветительской и культурной платформы.

На фестивале были представлены новинки ведущих российских студий, включая игры Atomic Heart, «Спарта 2035» и Slavania. Кроме того, в рамках «Реактора» прошли турниры и шоу-матчи по «Миру Танков», Warface и шахматам.