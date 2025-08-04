Как охотиться на улиток в Grounded 2: гайд
Улитки — одни из немногих мирных существ в Grounded 2. Они предпочитают прятаться от игрока в своих раковинах, поэтому охотиться на них не так-то просто. Портал PC Gamer рассказал, как победить улиток и собрать с них ценные ресурсы.
К сожалению, у охоты на улиток в Grounded 2 нет каких-то хитрых трюков или продвинутой тактики. Их нужно атаковать, пока они не спрячутся в раковину, затем отойти на пару шагов, дождаться, пока они высунутся назад — и повторять процесс. Бой займет достаточно много времени, но его можно ускорить, если позаботиться о паре мелочей.
- Используйте заряженные выстрелы из лука. Поскольку лук позволяет атаковать издалека, вам не придется беспокоиться о том, чтобы отходить от раковины на достаточное расстояние.
- Используйте тяжелую скрытную атаку. Пригнувшись сзади улитки и зарядив тяжелую атаку оружием ближнего боя, вы можете нанести очень много урона первой атакой. Если вы вооружены чем-то тяжелым и двуручным, то атака также может оглушить улитку.
- Используйте мятный или соленый урон. Улитки уязвимы к этим типам урона, поэтому вы можете нанести бонусный урон за счет стихийной уязвимости.