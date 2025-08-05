Valve представила коллекцию мерча к The International 2025 по Dota 2

Разработчики Dota 2 обновили ассортимент магазина брендированных вещей, посвящённых игре — в Secret Shop появились предметы в стилистике предстоящего турнира The International 2025 в Гамбурге.

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В новую коллекцию вошли худи, футболки, коврики для мыши и кружка. Цены варьируются от € 15 до 95 (от 1400 до 8800 рублей), отправлять товары покупателям планируют уже в ноябре.

The International 2025 — главный турнир по Dota 2, который пройдёт с 4 по 14 сентября в Гамбурге. Пока Valve не сообщала, каким будет призовой фонд, и всё ещё не выпустила традиционный внутриигровой ивент, посвящённый своему чемпионату.