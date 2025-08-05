Titan Quest II вышла в формате раннего доступа

На собственной презентации Digital Showcase 2025 компания THQ Nordic объявила о выпуске игры Titan Quest II.

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Релиз состоялся в формате раннего доступа.

Описание у проекта следующее: "Немезида, богиня возмездия, потеряла рассудок. Она заражает нити судьбы порчей и карает всех, кто смеет ей помешать. Возьмите в руки оружие, встаньте бок о бок с богами и измените свою судьбу в Titan Quest II - экшен-RPG по мотивам греческой мифологии".

Первая Titan Quest, вышедшая в 2006 году, долгое время - до появления Path of Exile - считалась в геймерском комьюнити одним из самых удачных "диаблоидов" - экшен-RPG, похожих по своей структуре на знаковую серию Blizzard.

В российском сегменте Steam за новинку просят 1232 руб.

Полноценный релиз запланирован на конец 2026 года.