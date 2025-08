THQ Nordic представила Wreckreation

Компания THQ Nordic на собственной презентации Digital Showcase 2025 представила игру Wreckreation.

В дебютном трейлер показаны геймпленые кадры.

Проект разрабатывается как гоночная аркада в открытом мире - заявленная площадь для исследования равна 400 квадратным километрам.

Геймерам предлагается в одиночку или с напарниками создавать испытания, объединяться в команды и кастомизировать транспорт.

Разработкой занимается студия Three Fields Entertainment, организованная выходцами из Criterion Games, работавшими над сериями Need for Speed и Burnout.

Дата релиза не обозначена, целевыми платформами называются PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.