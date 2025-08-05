Продолжительность Mafia: The Old Country будет на уровне ремейка первой «Мафии»

Уже совсем скоро состоится релиз Mafia: The Old Country — новой части культовой «Мафии». Это будет компактная линейная игра в духе первой части, о чём разработчики сообщили чешскому изданию Vortex.

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В студии Hangar 13 не готовы раскрыть общее количество глав или продолжительность кат-сцен, однако на прохождение игры уйдёт примерно столько же времени, сколько и на ремейк первой «Мафии» — около 10 часов.

Мы не говорим о конкретном количестве глав или кат-сцен, но продолжительность The Old Country очень похожа на Mafia: Definitive Edition. Мы видели, насколько фанатам понравилась эта игра, и это тот тип игр, который мы любим создавать — линейный сюжет, криминальная драма, где вы играете за главного героя в духе классических фильмов о мафии. И на этот раз вы на Сицилии — с совершенно новыми персонажами и знакомым игровым процессом.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет полностью на русском языке.