CD Projekt Red анонсировала новую настольную игру "Ведьмак: Наследие"

Польская студия CD Projekt RED совместно с издательством Go On Board анонсировали новую настольную игру по знаменитой вселенной — «Ведьмак: Наследие» (The Witcher: Legacy). Это уже третий совместный проект компаний, краудфандинговая кампания которого скоро стартует на платформе Gamefound.

© Газета.Ru

Новинка предложит игрокам сюжетное приключение, рассчитанное как на одиночное, так и на кооперативное прохождение до четырех человек. Участникам предстоит взять на себя роли ведьмаков из школы Волка, чтобы найти виновных в жестоком нападении, едва не уничтожившем их орден.

По словам разработчиков, ключевой особенностью игры станет система нелинейного повествования. Игрокам предстоит принимать сложные решения, которые сформируют уникальную историю для каждой группы, а их последствия будут переноситься из одной партии в другую. В ходе расследования заговора, угрожающего самому существованию ведьмаков, участники будут исследовать земли королевства Каэдвен, сражаться с монстрами и оттачивать свои навыки, грамотно распределяя ограниченные ресурсы.

Страница проекта уже доступна на краудфандинговой платформе Gamefound. Все, кто оформит подписку и поддержит кампанию на старте, получат в подарок эксклюзивную миниатюру Горгоны — монстра, который ранее не появлялся в видеоиграх серии «Ведьмак».

