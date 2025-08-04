Gigabyte случайно включила PCIe 5.0 на материнках B650

Gigabyte случайно активировала поддержку PCIe 5.0 на некоторых материнских платах B650, хотя официально они должны ограничиваться только PCIe 4.0.

Пользователи заметили, что модели B650 без индекса «E» способны работать на скорости PCIe 5.0, что подтверждали тесты с современными видеокартами. Позже выяснилось, что прошивка BIOS 1203E откатывает поддержку обратно к PCIe 4.0.

Ситуация вызвала интерес, так как платы B650 физически схожи с более дорогими B650E, и технически могут поддерживать более высокие скорости.

AMD официально не подтверждала совместимость, но Gigabyte, возможно, нечаянно включила её по умолчанию, что могло не понравиться AMD.

Хотя разница между PCIe 4.0 и 5.0 минимальна для большинства видеокарт, модели начального уровня вроде RTX 5060 могут терять до 10% производительности при работе на PCIe 4.0 x8.

Уменьшенное количество линий и сниженная пропускная способность заметно сказываются на итоговой мощности.