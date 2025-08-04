Почти все проданные процессоры в Германии — от AMD. Intel не видно даже в топ-20

В июле 2025 года продажи процессоров в крупнейшем немецком ритейлере Mindfactory показали абсолютное доминирование AMD: более 90% всех реализованных CPU пришлись именно на продукцию «красных».

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Intel, напротив, даже не смогла пробиться в топ-20. Лучший результат — всего 90 проданных чипов Core Ultra 7 265K, тогда как лидер рейтинга, Ryzen 7 7800X3D, разошёлся в 32 раза большим тиражом.

Общий итог: 12 545 процессоров AMD против 1100 у Intel, при этом средняя цена «камня» от AMD составила €320, а от Intel — €247. В денежном выражении это 93,6% выручки рынка против жалких 6,4%.

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Даже в США, где позиции Intel традиционно сильнее, ситуация похожа. Так, на Amazon, Core Ultra 7 265K лишь на 11-м месте, тогда как в десятке лидеров — исключительно чипы AMD. Самые популярные модели — Ryzen 7 9800X3D и 7800X3D.

Причины успеха AMD кроются в доступных ценах, долгоживущих платформах AM4/AM5 и сильной игровой производительности.