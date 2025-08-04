Battlefield 6 получит поддержку апскейлеров на старте

Electronic Arts официально подтвердила, что Battlefield 6 получит поддержку всех трёх популярных технологий апскейлинга — NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS — уже на старте релиза.

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Это отличная новость для игроков на ПК, особенно на фоне всё более требовательной графики в современных шутерах. По данным Intel, игра будет поддерживать их новейшую технологию XeSS 2, включая не только апскейлинг, но и генерацию кадров, а также режим низкой задержки.

На опубликованном видео с настройками графики были заметны четыре опции — XeSS, Off и ещё две неактивные, которые, по всей видимости, предназначены для DLSS и FSR.

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Пока неясно, какие именно версии DLSS и FSR будут доступны. Предположительно, это будут DLSS 4 и FSR 3 либо 4 — в зависимости от видеокарты.

Например, DLSS 4 поддерживает не только RTX 50XX, но и RTX 40XX с генерацией кадров, а FSR 4 отличается улучшенным качеством за счёт ИИ-обучения.