NVIDIA снизит цены на видеокарты RTX 5000

Компания NVIDIA готовится снизить цены на видеокарты серии RTX 5000. Об этом сообщают китайские инсайдеры на форуме Boardchannels, где уже не раз утекала достоверная информация о гаджетах корпорации.

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По данным источников, уже в августе NVIDIA снизит цены на новую линейку графических чипов: от RTX 5050 до RTX 5090. Решение во многом связано с вялыми продажами видеокарт, которые резко просели летом на фоне заполненных складов. Соответствующее письмо о снижении цен якобы уже получили ведущие производители чипов — MSI, Asus и другие.

Снижение стоимости линейки RTX 5000 может также косвенно подтверждать информацию о выпуске серии RTX 5000 Super в конце 2025 года. В этот раз NVIDIA может выпустить улучшенные чипы спустя всего девять месяцев после запуска нового поколения видеокарт.