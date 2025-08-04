Anbernic показала портативную консоль с Android, 120 Гц и металлическим корпусом

Anbernic выпустила новую портативную игровую консоль на Android — RG 477M. Устройство уже доступно в Китае по цене от 1588 юаней (около 220 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 1898 юаней (примерно 270 доллара).

© Ferra.ru

Консоль получила прочный металлический корпус из алюминиевого сплава и доступна в двух цветах: серебристом и бронзовом. Экран 4,7 дюйма с разрешением 1280×960 поддерживает частоту обновления 120 Гц, яркость до 500 нит и контрастность 1200:1. Есть мультитач.

© Anbernic

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8300 с 8 ядрами и частотой до 3,35 ГГц, а также видеочип Mali-G615 MC6. Консоль работает на Android 14 и поддерживает игры для Android, а также более 30 эмуляторов классических приставок. Для загрузки игр используется специальное приложение RixelHK.

RG 477M оснащена Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, аккумулятором на 5300 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт, двумя динамиками, гнездом для наушников, гироскопом, виброотдачей и системой активного охлаждения с вентилятором. Есть USB-C с поддержкой вывода видео в 1080p.