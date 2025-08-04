Представлен дешевый геймерский 24-дюймовый монитор за 5900 рублей

Компания AOC представила на китайском рынке новый 23,8-дюймовый игровой монитор 24G51F. Модель ориентирована на экономных геймеров, которые ищут устройство с высокой частотой обновления и качественной цветопередачей по доступной цене. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Новинка оснащена IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц, что делает ее отличным выбором для динамичных игр. Время отклика составляет 4 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT), что эффективно сокращает размытость изображения в быстрых сценах. Пиковая яркость достигает 300 нит, а статическая контрастность — 1500 к 1.

Дисплей поддерживает технологию HDR10 для улучшения контрастности и детализации, а также Adaptive-Sync для устранения разрывов кадра. Производитель заявляет о высокой точности цветопередачи и охвате 94% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, что делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с контентом.

Для повышения четкости в напряженных игровых моментах предусмотрена функция Motion Blur Reduction (MBR). Снизить нагрузку на глаза при длительном использовании помогает технология DC dimming, которая устраняет мерцание подсветки.

На данный момент модель AOC 24G51F доступна для покупки в Китае на площадке JD.com. Розничная цена на старте продаж составляет 529 юаней, что по курсу на 3 августа составляет примерно 5900 рублей.

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