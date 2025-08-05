Intel представила бюджетные процессоры Core 5 120 и Core 5 120F

Как стало известно, на днях Intel без особой помпы представила новые бюджетные процессоры Core 5 120 и Core 5 120F. Заявлено, что это «скромные дополнения к линейке бюджетных настольных компьютеров», выпущенные на фоне перехода отрасли к новым архитектурам.

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Инсайдер Momomo_us сообщил о запуске Core 5 120 и 5 120F. По его словам, Core 5 120 продолжает архитектуру Alder Lake: 6 ядер, 12 потоков, базовая частота 2,5 ГГц, турбо до 4,5 ГГц (прирост всего 100 МГц по сравнению с Core i5-12400), 18 Мб кэша L3 и поддержка DDR5-4800. Core 5 120F идентичен, но без встроенной графики.

Портал Techspot, комментируя слова инсайдера, отмечает, что внешнее сходство с Core i5-12400 объясняется использованием внутренних вариантов кристалла для повышения эффективности производства. Предполагается, что процессоры могут быть построены на кристалле H0, что снижает затраты.

Для большинства пользователей изменения незначительны, так как архитектура и структура кэша аналогичны. Но при этом различия в кристаллах могут влиять на тепловыделение и энергоэффективность.