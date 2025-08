Сервис GOG в знак протеста начал бесплатно раздавать игры для взрослых

Сервис по продаже цифровых копий компьютерных игр GOG объявила о запуске инициативы FreedomToBuy.games, призванной привлечь внимание к проблеме цензуры в игровой индустрии. В рамках этой акции цифровая платформа начала бесплатную раздачу тринадцати игр с рейтингом 18+. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

В заявлении компании подчеркивается, что сейчас тайтлы могут удаляться с торговых площадок не из-за нарушения законов, а по чьему-то решению о том, что такие тайтлы просто не должны существовать, и это неправильно. Представители GOG выразили убеждение, что у пользователей должна быть возможность приобрести игру, если она не нарушает действующее законодательство.

«Мы запустили инициативу, чтобы заявить: когда игры удаляют с платформ из-за неудобства, их восстановление становится значительно сложнее уже на следующий день», — гласит официальное сообщение GOG.

Этот шаг платформы стал ответом на недавние события, когда Steam и itch.io начали удалять некоторые игры для взрослых из-за давления платежных компаний.

Совместно с издателями и разработчиками, GOG предлагает в рамках этой двухдневной акции такие проекты, как Leap of Love, Being a DIK — Season 1, Leap of Faith, Postal 2, House Party, HuniePop, Lust Theory, Agony + Agony Unrated, Treasure of Nadia, Summer's Gone — Season 1, Fetish Locator Week One, Helping the Hotties и Sapphire Safari.

Стоит отметить, что раздача ограничена по времени двумя днями и, к сожалению, недоступна для пользователей из России.