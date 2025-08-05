Samsung выпустит первый на рынке чипсет с техпроцессом 2 нм

Samsung официально подтвердила, что её новый процессор Exynos 2600 станет первым в мире чипсетом, созданным по 2-нм техпроцессу Gate-All-Around (GAA). Он дебютирует вместе со смартфонами серии Galaxy S26.

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Несмотря на снижение прибыли, Samsung делает ставку на развитие мобильных процессоров. Новый Exynos 2600 получит улучшенную NPU для продвинутой работы с искусственным интеллектом прямо на устройстве.

Согласно утечке из Geekbench, процессор будет десятиядерным с конфигурацией 1+3+6: один мощный ядро с частотой 3,55 ГГц, три производительных — по 2,96 ГГц и шесть энергоэффективных — по 2,46 ГГц. Графика Xclipse 960 обеспечит до 15% прироста производительности по сравнению с Adreno 830 от Qualcomm.

Ожидается, что Exynos 2600 появится в моделях Galaxy S26 Pro и S26 Edge. Топовая версия S26 Ultra, как и раньше, получит процессор Snapdragon.