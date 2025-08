Прототип портативки Lenovo Legion Go 2 оказался мощнее конкурентов

В сети появились новые данные о прототипе портативной консоли Lenovo Legion Go 2, и они выглядят многообещающе. На видео устройство показало отличную производительность в игре Shadow of the Tomb Raider (не самую новую, справедливости ради), обогнав одного из конкурентов — MSI Claw A8.

Обе консоли работают на одном процессоре — Ryzen Z2 Extreme, но Legion Go 2 смогла выдать в среднем 49 кадров в секунду, тогда как Claw A8 — только 44 fps. И это при том, что Lenovo использовала ещё не финальную версию устройства.

Тест проводился в разрешении 1080p с использованием встроенного бенчмарка игры. Такой результат интересен, так как на сегодня Claw A8 считается одним из самых мощных портативных игровых устройств.

Причиной лучшей производительности у Legion Go 2 может быть увеличенный объём оперативной памяти (до 16 ГБ) и улучшенная система охлаждения. Хотя дополнительная память не всегда сильно влияет на скорость.