Lenovo LOQ или ASUS ROG: какой игровой ноутбук выбрать, рассказали Gizmochina
Игровые ноутбуки становятся всё популярнее, и выбрать подходящий стало сложнее. Среди известных брендов особенно выделяются ASUS ROG и Lenovo LOQ — но в чём разница между ними? Отвечают в Gizmochina.
Кому подойдут
ASUS ROG — это бренд для геймеров, которым важны максимальная производительность и премиум-дизайн. Такие ноутбуки подходят даже для «тяжёлых» игр и киберспорта.
Lenovo LOQ — более доступная серия, созданная для «начинающих» и тех, кто не готов тратить много. Подходит для самых популярных игр и повседневного использования.
Мощность и характеристики
ROG предлагает широкий выбор моделей с топовыми процессорами от Intel и AMD, мощными видеокартами Nvidia, улучшенным охлаждением и RGB-подсветкой.
LOQ чаще всего оснащается средними характеристиками, например, видеокартой RTX 4060, но этого вполне хватает для комфортной игры в Full HD.
Цена
Lenovo LOQ стоит от $ 700 до $ 1200 — хороший выбор для студентов или геймеров с ограниченным бюджетом.
ASUS ROG — дороже: от $ 1200 до $ 3000 за самые продвинутые модели.
ПО
ROG использует фирменную систему Armoury Crate для управления настройками.
У Lenovo — более простая программа Vantage.
Какой вывод можно получить? Если нужен мощный и продвинутый ноутбук — выбирайте ASUS ROG. Если ищете доступный вариант для современных игр — Lenovo LOQ.