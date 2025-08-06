Lenovo LOQ или ASUS ROG: какой игровой ноутбук выбрать

Игровые ноутбуки становятся всё популярнее, и выбрать подходящий стало сложнее. Среди известных брендов особенно выделяются ASUS ROG и Lenovo LOQ — но в чём разница между ними? Отвечают в Gizmochina.

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Кому подойдут

ASUS ROG — это бренд для геймеров, которым важны максимальная производительность и премиум-дизайн. Такие ноутбуки подходят даже для «тяжёлых» игр и киберспорта.

Lenovo LOQ — более доступная серия, созданная для «начинающих» и тех, кто не готов тратить много. Подходит для самых популярных игр и повседневного использования.

Мощность и характеристики

ROG предлагает широкий выбор моделей с топовыми процессорами от Intel и AMD, мощными видеокартами Nvidia, улучшенным охлаждением и RGB-подсветкой.

LOQ чаще всего оснащается средними характеристиками, например, видеокартой RTX 4060, но этого вполне хватает для комфортной игры в Full HD.

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Цена

Lenovo LOQ стоит от $ 700 до $ 1200 — хороший выбор для студентов или геймеров с ограниченным бюджетом.

ASUS ROG — дороже: от $ 1200 до $ 3000 за самые продвинутые модели.

ПО

ROG использует фирменную систему Armoury Crate для управления настройками.

У Lenovo — более простая программа Vantage.

Какой вывод можно получить? Если нужен мощный и продвинутый ноутбук — выбирайте ASUS ROG. Если ищете доступный вариант для современных игр — Lenovo LOQ.