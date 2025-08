Насколько велика разница между RTX 3060 Ti и 3070 в современных играх

На YouTube-канале GPU Tester продемонстрировали, какой производительности в 1440р можно ожидать от RTX 3060 Ti и 3070 в 2025 году.

© Ferra.ru

Тестовый стенд состоял из матплаты ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативной памяти G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессора AMD RYZEN 7 7700X, системы охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопителя WD BLACK SN850X, блока питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпуса Lian Li Lancool III RGB.

Игра Marvel's Spider-Man 2 шла с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней составляла 47 к/с (3060 Ti) и 54 к/с (3070).

В Indiana Jones and the Great Circle на настройках графики High средний FPS равнялся 54 к/с (3060 Ti) и 63 к/с (3070).

Horizon Forbidden West запускалась с графикой Very High. Средняя производительность в этой игре была на уровне 52 к/с (3060 Ti) и 59 к/с (3070).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 39 к/с (3060 Ti) и 45 к/с (3070).

Call of Duty: Black Ops 6 шла с графикой Ultra. В среднем удалось получить в этой игре 70 к/с (3060 Ti) и 80 к/с (3070).

Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже с пресетом Ultrа. Средняя производительность в ней была в районе 68 к/с (3060 Ti) и 78 к/с (3070).

© GPU Tester

God of War Ragnarök запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре была на уровне 64 к/с и 75 к/с (с 3060 Ti и 3070 соответственно).

Warhammer 40K Space Marine 2 тестировалась на настройках графики High. В среднем удалось получить здесь 48 к/с (3060 Ti) и 56 к/с (3070).

Black Myth Wukong шла с пресетом Cinematic. Средняя производительность в этой игре составляла 35 к/с (3060 Ti) и 40 к/с (3070).

В The Last of Us с графикой Ultra средняя частота кадров равнялась 35 к/с (3060 Ti) и 40 к/с (3070).

Игра Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Custom. В среднем здесь производительность находилась на уровне 57 к/с (3060 Ti) и 70 к/с (3070).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров равнялась в этой игре 60 к/с в обоих случаях.

Вывод

По среднему FPS во всех играх RTX 3070 была быстрее 3060 Ti на 15% (60 к/с и 52 к/с соответственно).