Раскрыты сроки выхода ремейка первой «Готики»

THQ Nordic официально объявила, что выход ремейка культовой ролевой игры Gothic состоится в начале 2026 года. Проект будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает DTF.

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В рамках презентации издательства также был представлен пролог под названием «Нирас», который уже доступен для загрузки на консолях PlayStation и Xbox. Он дает возможность впервые ознакомиться с атмосферой колонии под Барьером и геймплейными особенностями обновленной версии.

Официально подтвержден перевод ремейка Gothic на русский язык, игра получит не только локализованный интерфейс и субтитры, но и полноценный дубляж.

Кроме того, в 2026 году состоится релиз обновлённой классической трилогии Gothic на PlayStation и Xbox. Впервые в истории франшизы все три части станут доступны не только для пользователей ПК, но и для владельцев современных игровых консолей. THQ Nordic отмечает, что переиздание будет адаптировано под технические и UX-стандарты текущего поколения платформ.

Оригинальная Gothic 1 вышла в 2001 году и стала культовой среди фанатов RPG.

Ранее были раскрыты подробные Playstation 6 и аналога Nintendo Switch от Sony.