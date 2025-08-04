Авторы ремейка «Готики» готовы сделать ремейк «Готики 2»

Издание GameGPU сообщило, что компания THQ Nordic задумывается о разработке сиквела ремейка «Готики». Авторы рассказали, что уже составили концепцию для переработки второй части культовой RPG.

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Разработчики отметили, что для ремейка Gothic 2 не понадобится столько усилий, как для оригинальной игры. Всё потому, что сиквел имеет более чёткую структуру и проработанную боевую систему — это облегчит адаптацию RPG для современных платформ.

Релиз Gothic 1 Remake состоится в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая игра станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной RPG. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.