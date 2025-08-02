Лобби на 64 игрока и старая система классов: что мы знаем о Battlefield 6
Battlefield Studios (DICE, Criterion, Motive, Ripple Effect) наконец представила Battlefield 6 — следующую часть легендарной серии милитари-шутеров от Electronic Arts. Несмотря на провал Battlefield 2042, издатель Electronic Arts утверждает, что BF6 будет самой амбициозной игрой франшизы. Портал PC Gamer рассказал, что известно о проекте на данный момент.
Дата релиза и бета-тестирования Battlefield 6
Battlefield 6 должна выйти 10 октября 2025. А перед этим EA проведет серию бета-тестирований в августе. Издатель также подтвердил, что стандартное издание игры будет стоить $70, тем самым опровергнув слухи о скачке цены до $80. Но, естественно, все желающие смогут купить издание подороже, чтобы получить внутриигровые награды.
Первый раунд бета-тестирования Battlefield 6 начнется 7 августа. Всего за месяц разработчик собирается провести три тестовых периода: первый будет доступен только участникам Battlefield Labs. Остальные игроки смогут присоединиться к ним 9-10 и 14-17 августа.
Новые механики и контент
Благодаря нескольким трансляциям от издателя, постам в блоге и планам на открытое тестирование, в Интернете уже достаточно много информации о том, что будет представлять из себя Battlefield 6 в октябре. На данный момент известно следующее.
- 9 карт на релизе, включая ремейк операции «Огненный шторм» из Battlefield 3
- Лобби на 64 игроков будут стандартом
- В игре появится сюжетная кампания
- Отказ от специалистов, возвращение к привычной системе из четырех классов
- Плейлист режимов с классовыми ограничениями оружия
- Платформа Portal из 2042 вернется, но получит продвинутый функционал в духе Halo Forge
- Похоже, режим королевской битвы все-таки вернется
Системные требования игры
Минимальные
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ
- DirectX: 12
- Накопитель: 55 ГБ на SSD
Рекомендованные
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700-XT
- DirectX: 12
- Накопитель: 80 ГБ на SSD