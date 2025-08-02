Лобби на 64 игрока и старая система классов: что мы знаем о Battlefield 6

Battlefield Studios (DICE, Criterion, Motive, Ripple Effect) наконец представила Battlefield 6 — следующую часть легендарной серии милитари-шутеров от Electronic Arts. Несмотря на провал Battlefield 2042, издатель Electronic Arts утверждает, что BF6 будет самой амбициозной игрой франшизы. Портал PC Gamer рассказал, что известно о проекте на данный момент.

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Дата релиза и бета-тестирования Battlefield 6

Battlefield 6 должна выйти 10 октября 2025. А перед этим EA проведет серию бета-тестирований в августе. Издатель также подтвердил, что стандартное издание игры будет стоить $70, тем самым опровергнув слухи о скачке цены до $80. Но, естественно, все желающие смогут купить издание подороже, чтобы получить внутриигровые награды.

Первый раунд бета-тестирования Battlefield 6 начнется 7 августа. Всего за месяц разработчик собирается провести три тестовых периода: первый будет доступен только участникам Battlefield Labs. Остальные игроки смогут присоединиться к ним 9-10 и 14-17 августа.

Новые механики и контент

Благодаря нескольким трансляциям от издателя, постам в блоге и планам на открытое тестирование, в Интернете уже достаточно много информации о том, что будет представлять из себя Battlefield 6 в октябре. На данный момент известно следующее.

9 карт на релизе, включая ремейк операции «Огненный шторм» из Battlefield 3

Лобби на 64 игроков будут стандартом

В игре появится сюжетная кампания

Отказ от специалистов, возвращение к привычной системе из четырех классов

Плейлист режимов с классовыми ограничениями оружия

Платформа Portal из 2042 вернется, но получит продвинутый функционал в духе Halo Forge

Похоже, режим королевской битвы все-таки вернется

Системные требования игры

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ

DirectX: 12

Накопитель: 55 ГБ на SSD

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