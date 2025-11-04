Почему производители настольных игр не любят 3D-принтеры?

Настольные игры, особенно варгеймы, часто полагаются на продажи физических предметов, вроде книг и миниатюр. В то же время, в этом хобби существует давняя традиция создавать собственные вещи для игры дома, и с распространением дешевых 3D-принтеров она стала предметом множества ожесточенных дискуссий. Портал howtogeek.com рассказал, почему 3D-принтеры так противоречивы в мире настольных игр.

© Unsplash

Пока 3D-принтеры не вошли в мейнстрим, у обычных людей просто не было инструментов для того, чтобы создавать детализированные пластиковые модели. Метод литья под давлением, используемый, например, для производства миниатюр по Warhammer, может стоить миллионы долларов. А каждый раз, когда нужно сделать новую форму под очередную фигурку, нужно отбить тысячи долларов в затратах.

Конечно, это не большая проблема, когда фирма может продать миллионы фигурок и получить с них прибыль, но 3D-принтеры полностью меняют ситуацию. Теперь каждый, кто может позволить себе принтер, способен просто скачать файлы из Сети (или создать собственные) и напечатать любое количество фигурок. Да, их качество наверняка будет не таким же высоким, что и у официальных продуктов, но оно подбирается достаточно близко к оригиналу. А при грамотной покраске дефекты можно и не заметить.

Проблема кроется в авторских правах. Печать копий лицензированных фигурок незаконна, но что насчет оригинальных миниатюр, созданных по мотивам существующей франшизы? Если они не пойдут на продажу, то печать ничем не отличается от фанатских ресурсов — просто она объемная, в отличие от изображения на бумаге.

По такой логике, можно ли дополнять собственную армию напечатанными дома фигурками, если играть с друзьями? В случае Warhammer, владелица франшизы, Games Workshop, смягчила свою позицию по поводу доморощенной печати даже на официальных турнирах. До тех пор, пока игрок сам разработал дизайн миниатюры и может доказать этот факт, к нему не будет никаких претензий. А вот печать коммерческих дизайнов от сторонних авторов строго запрещена.

Справедливости ради, настольные варгеймы и миниатюры — не самое дешевое хобби. Люди собирают коллекции стоимостью в тысячи долларов и тратят на них много часов свободного времени; таким энтузиастам может не очень нравиться, что кто-то может просто напечатать такую же коллекцию на принтере за гроши. В то же время, технологии снижают порог вхождения в хобби для людей с меньшими бюджетами, и есть вероятность, что у них тоже появится мотивация потратить некоторые деньги на официальные миниатюры.

Пока не похоже, что производители фигурок собираются преследовать тех, кто печатает миниатюры для себя. Некоторые, как та же Games Workshop, даже позволяют использовать их в официальных турнирах. Но без защиты авторских прав здесь никак не обойтись: иногда неофициальные миниатюры бывают настолько качественными, что незнающий покупатель не отличит их от «правильных». Вероятно, в будущем владельцы франшиз даже начнут привлекать особенно талантливых скульпторов и покупать их дизайны, или делить с ними прибыль — у индустрии много способов урегулировать этот вопрос.