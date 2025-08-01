EA выпустит Apex Legends на Nintendo Switch 2

Компания Electronic Arts представила версию игры Apex Legends для гибридных консолей Nintendo Switch 2.

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Анонс состоялся в рамках презентации Direct Partner Showcase.

Геймерам будет доступен весь контент, представленный на остальных платформах.

Через кроссплей игроки смогут соревноваться в королевской битве и другом режиме, который представляет собой ротацию матчей трех различных видов.

Аудитории обещают графику более высокого качества и лучшую производительность относительно первого поколения Switch.

Релиз запланирован на 5 августа.