EA выпустит Apex Legends на Nintendo Switch 2

EA выпустит игру Apex Legends на Nintendo Switch 2
Компания Electronic Arts представила версию игры Apex Legends для гибридных консолей Nintendo Switch 2.
Анонс состоялся в рамках презентации Direct Partner Showcase.
Геймерам будет доступен весь контент, представленный на остальных платформах.
Через кроссплей игроки смогут соревноваться в королевской битве и другом режиме, который представляет собой ротацию матчей трех различных видов.
Аудитории обещают графику более высокого качества и лучшую производительность относительно первого поколения Switch.
Релиз запланирован на 5 августа.