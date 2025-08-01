Вышел релизный трейлер Ninja Gaiden: Ragebound

Состоялся релиз игры Ninja Gaiden: Ragebound.

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К запуску опубликован ее финальный трейлер.

Разработкой занимается команда, ранее выпустившая успешную дилогию метроидваний Blasphemous.

Их свежую работу по известной франшизе о ниндзя критики и аудитория принимают также позитивно. Пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки составляет 93% на основе почти 300 отзывов, а средний балл на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) равен 86 на базе 44 рецензий.

Проект доступен на ПК и консолях.