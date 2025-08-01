Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2025

Начало августа — плохие новости для всех, кто любит лето, но отличные новости для геймеров, ведь игровая индустрия постепенно начинает просыпаться от летней спячки. А мы, по традиции, подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Keylocker: гибрид пошаговой JRPG и ритм-игры. Игроку предстоит дать бой киберпанковой тирании с помощью музыки, спасти обитателей Сатурна и собрать собственную рок-группу, которой не страшна никакая аудитория. Игру можно бесплатно забрать до 7 августа.

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Pilgrims — очаровательное приключение от студии Amanita Design, авторов Samorost и Machinarium. В роли странствующего пилигрима игрок повстречает множество забавных персонажей и необычных проблем, к которым можно подобрать свой ключик. Долго ли продлится путешествие — зависит от того, сколько правильных решений вы сможете подобрать. Pilgrims можно бесплатно добавить на аккаунт до 7 августа.

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В Steam вышла демоверсия SHINOBI: Art of Vengeance — новой игры в культовой серии Sega, которая возвращается спустя почти 15 лет тишины. Хардкорный платформер про ниндзя стоит оценить любому поклоннику старомодных боевиков, а также фанатам битемапов, ведь за разработку проекта отвечают авторы Streets of Rage 4.

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Mecharashi — пошаговая меха-тактика о борьбе множества оружейных фабрик за абсолютное превосходство на рынке. Игрок возьмет на себя командование группой наемников, которым предстоит выполнять различные заказы, прокачивать и кастомизировать собственные мехи, а также выживать в мире политических махинаций. По словам самих разработчиков, основная фишка Mecharashi — механика точечного урона, которая позволяет повреждать специфические компоненты вражеских роботов, чтобы выводить из строя их функции.