В Китае состоится VALORANT Champions 2026

Организаторы VALORANT Champions 2026 заявили, что местом проведения турнира станет Шанхай (Китай). Об этом сообщает сетевое издание Esports.ru.

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Другой подробной информации о предстоящем чемпионате пока нет, как и точных дат. Разработчики проводили крупный международный турнир на китайской площадке в прошлом сезоне, однако в прошлый раз речь шла о Masters. По предварительным данным, в 2027 году планируется провести чемпионат в США.

По данным источника, командам вновь предстоит борьба за призовой фонд в размере $2 250 000 и звание чемпиона мира.