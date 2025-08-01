Продажи Switch 2 превысили 6 млн устройств

Nintendo поделилась свежим финансовым отчётом, в котором раскрыла, что поставки Switch 2 превысили 6 млн. Это по-прежнему самая быстропродаваемая консоль в истории. Ранее рекорд принадлежал PS5 — её отгрузки составили 4,5 млн единиц за семь недель.

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Вместе с этим компания сообщила, что тираж Mario Kart World превысил 5,6 млн копий, то есть лишь 400 тыс. из владельцев Switch 2 не купили игру, а остальные приобрели её — вероятно, в том числе из-за бандла, состоящего из консоли и тайтла.

Тем временем продажи оригинальной Switch составляют 153,1 млн консолей, а доля цифровых продаж игр достигла 59,3%, увеличившись на 0,4% по сравнению с прошлым годом.