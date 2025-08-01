Вышел новый трейлер игры Hell is Us
Студия Rogue Factor и издательство Nacon представили новый трейлер своей грядущей Hell is Us.
Свежий ролик создатели посвятили аспекту исследования подземелий.
По словам авторов, данжи станут важной частью приключений главного героя и будут щедро вознаграждать игроков за прохождение.
Подчеркивается, что в них не будет маркеров заданий или путевых точек - вместо этого геймерам приготовлены головоломки и внезапные столкновения с противниками.
Релиз боевика от третьего лица состоится уже в следующем месяце - 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.