Вышел новый трейлер игры Hell is Us

Студия Rogue Factor и издательство Nacon представили новый трейлер своей грядущей Hell is Us.

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Свежий ролик создатели посвятили аспекту исследования подземелий.

По словам авторов, данжи станут важной частью приключений главного героя и будут щедро вознаграждать игроков за прохождение.

Подчеркивается, что в них не будет маркеров заданий или путевых точек - вместо этого геймерам приготовлены головоломки и внезапные столкновения с противниками.

Релиз боевика от третьего лица состоится уже в следующем месяце - 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.