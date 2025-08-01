Разработчик «Мира Танков» хочет купить амбициозную российскую игру

Компания «Леста Игры» рассматривает возможность возобновления переговоров о покупке проекта «Война миров: Сибирь» у 1CGame Studios. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к участникам переговоров на рынке видеоигр источники.

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Отмечается, что сделка может предполагать не только приобретение интеллектуальных прав на игру, но и переход ключевых членов команды разработчиков, включая креативного продюсера Альберта Жильцова, в штат «Лесты».

«Война миров: Сибирь» — это амбициозный проект в жанре альтернативной истории, действие которого разворачивается в 1896 году. Игра расскажет о вторжении инопланетных захватчиков в Сибирь. Разработка ведется в 1CGame Studios. По оценкам источников, суммарные вложения в проект уже превысили $10 млн, а общая стоимость игры может достигать $30 млн.

Утверждается, что переговоры о приобретении велись еще до передачи «Лесты» под управление Росимущества в июне 2025 года. Будущее сделки во многом зависит от стратегических решений нового генерального директора — бывшего руководителя VK Бориса Добродеева, официально вступившего в должность 31 июля.

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