Геймеры переходят на Windows 11 из-за прекращения поддержки Windows 10

Microsoft приближается к завершению официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года, в связи с чем пользователи активнее обновляются до актуальной Windows 11. Об этом следует из ежемесячного отчета Steam.

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Так, по итогам июля среди пользователей платформы Steam операционная система Windows 11 установлена уже на 59,9%, тогда как доля Windows 10 составляет 35,19%, однако она постепенно снижается. Этот тренд, по оценкам экспертов, будет только усиливаться.

Дополнительное давление на пользователей оказывает грядущее прекращение поддержки драйверов для Windows 10 со стороны Nvidia — компания перестанет выпускать обновления в следующем году. Это значит, что геймеры, желающие использовать новейшие видеокарты и получать оптимизацию под новые игры, будут вынуждены перейти на Windows 11. О планах Valve по срокам поддержки клиента Steam на Windows 10 пока не сообщается.

Также, по данным из Steam, подавляющее большинство пользователей — 95,53% — используют устройства под управлением Windows. На Linux приходится 2,89%, macOS — 1,88%.

Самой популярной остается бюджетная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 (4,62%). В целом ускорители Nvidia используют 73,94% всех пользователей Steam, тогда как видеокарты AMD используют 17,83%, а Intel — лишь 7,86%.

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