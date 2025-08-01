MSI и Mercedes выпустили лимитированный ноутбук

MSI и подразделение Mercedes-AMG выпустили специальную версию ноутбука Prestige 16 AI+.

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Устройство сочетает в себе премиальный дизайн MSI и стилистику автоспорта AMG. Главной технической особенностью модели стал новейший процессор Intel Lunar Lake с интегрированной до 32 ГБ LPDDR5X-8533 памяти.

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей Samsung с разрешением 3840 × 2400 пикселей и 100% охватом DCI-P3, сертифицированный по стандарту DisplayHDR True Black 600.

Несмотря на мощную начинку, корпус из магниево-алюминиевого сплава сохранил легкость — толщина 16.85–18.95 мм, вес всего 1.5 кг, а батарея при этом — ёмкостью 99.9 Вт⋅ч.

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Prestige 16 AI+ также оснащён парой слотов M.2 PCIe Gen4, гигабитным Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, тремя микрофонами, двумя динамиками по 2 Вт и камерой 5 Мп с ИК-сенсором. На корпусе предусмотрены порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, кардридер и другие интерфейсы.

В комплект поставки входит тематический набор аксессуаров Mercedes-AMG: мышь, коврик, чехол и открытки.