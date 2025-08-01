Ryzen Threadripper 9000 показал серьезный прирост производительности

Новая линейка процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000 продемонстрировала впечатляющий прирост производительности.

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В ресурсоемких задачах чипы на архитектуре Zen 5 в 2–3 раза опережают 64-ядерный 3990X образца 2020 года. В однопоточной нагрузке отставание от современных Ryzen минимально, но в играх производительность — на уровне Ryzen 5.

Флагманский 64-ядерный Threadripper 9980X при полной нагрузке потребляет свыше 280 Вт, а температура под жидкостным охлаждением достигает 85 °C.

Оптимальным в серии назван 32-ядерный 9970X: он почти не уступает старшей модели, стоит вдвое дешевле и выделяет меньше тепла.

Тем не менее, цена всей платформы — включая TRX50-плату, регистровую DDR5 и СЖО — легко превышает $6000. 24-ядерный 9960X оказался «меж двух огней», особенно с учетом грядущих 24-ядерных Ryzen для обычных ПК в 2026 году.