Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2026 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц,

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В Valve пообещали раскрыть ивенты второй половины следующего года в ближайшие месяцы.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году

Фестиваль детективов: 12–19 января

Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля

Фестиваль печатания: 5–9 февраля

Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля

Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля

Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта

Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта

Весенняя распродажа в Steam 2026 года: 19–26 марта

Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля

Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля

Фестиваль средневековья: 20–27 апреля

Фестиваль построения колод: 4–11 мая

Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.