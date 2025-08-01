Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году
Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2026 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц,
В Valve пообещали раскрыть ивенты второй половины следующего года в ближайшие месяцы.
Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году
- Фестиваль детективов: 12–19 января
- Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля
- Фестиваль печатания: 5–9 февраля
- Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля
- Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта
- Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта
- Весенняя распродажа в Steam 2026 года: 19–26 марта
- Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля
- Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля
- Фестиваль средневековья: 20–27 апреля
- Фестиваль построения колод: 4–11 мая
- Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.
Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.