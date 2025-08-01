Раскрыты системные требования Battlefield 6

EA представила системные требования Battlefield 6, которые оказались скромными — для запуска понадобится довольно бюджетная сборка, при этом даже в рекомендуемых требованиях ситуация незначительно хуже.

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Минимальные системные требования Battlefield 6

Процессор — Intel Core i5-8400, Ryzen 5 2600

Видеокарта — RTX 2060, RX 5600 XT

Оперативка — 16 ГБ

Место на диске — 55 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Battlefield 6

Процессор — Intel Core i7-10700, Ryzen 7 3700X

Видеокарта — RTX 3060 Ti, RX 6700-XT

Оперативка — 16 ГБ

Место на диске — 80 ГБ.

Шутер выходит уже 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series, а с 7 августа начнётся тестирование игры для всех желающих.