Раскрыты системные требования Battlefield 6
EA представила системные требования Battlefield 6, которые оказались скромными — для запуска понадобится довольно бюджетная сборка, при этом даже в рекомендуемых требованиях ситуация незначительно хуже.
Минимальные системные требования Battlefield 6
- Процессор — Intel Core i5-8400, Ryzen 5 2600
- Видеокарта — RTX 2060, RX 5600 XT
- Оперативка — 16 ГБ
- Место на диске — 55 ГБ.
Рекомендуемые системные требования Battlefield 6
- Процессор — Intel Core i7-10700, Ryzen 7 3700X
- Видеокарта — RTX 3060 Ti, RX 6700-XT
- Оперативка — 16 ГБ
- Место на диске — 80 ГБ.
Шутер выходит уже 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series, а с 7 августа начнётся тестирование игры для всех желающих.